أنشيلوتي يؤكد غياب كينغسلي كومان عن بايرن ميونخ

المصدر: برلين - إرم نيوز

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن لاعبه كينغسلي كومان سيغيب عن مباراة الفريق المقررة غدًا السبت أمام دارمشتاد في الدوري الألماني (بوندسليغا) في ظل سياسة المداورة التي يتبعها أنشيلوتي بين لاعبيه.

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد: “كومان لديه مشكلة طفيفة في القدم. لن يكون ضمن قائمة الفريق في مباراة الغد… لاعبا الوسط ريناتو سانشيز وغوشوا كيميتش سيكونان ضمن التشكيلة الأساسية في مباراة الغد”.

ويفتقد بايرن ميونخ أيضًا جهود حارس المرمى مانويل نوير للإصابة في القدم والإسباني خافي مارتينيز للإصابة بنزلة برد.

وحسم بايرن ميونخ لقب البوندسليغا فعليًا ليكون الموسم الخامس على التوالي الذي يتوج خلاله بلقب البطولة، لكن الفريق خرج من المربع الذهبي لكأس ألمانيا ومن دور الـ 8 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ورغم حسم اللقب فعليًا، يأمل أنشيلوتي في تقديم عرض قوي في مباراة الغد وفي المباريات المتبقية للفريق هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي: “كل مباراة مهمة بالنسبة لنا… نريد الاحتفال مع مشجعينا على استاد أليانز أرينا”.

وما زالت الفرصة سانحة من الناحية الحسابية أمام دارمشتاد للبقاء في البوندسليغا بعدما حقق الفريق الفوز في آخر 3 مباريات خاضها بالمسابقة ولكنه قد يتعرض للهبوط رسميًا في اليومين المقبلين حتى في حالة تحقيق المفاجأة بالفوز على بايرن ميونخ.

وقال أنشيلوتي: “دارمشتاد فريق جيد وفاز بآخر 3 مباريات خاضها في البوندسليغا”.