هدف غريب يثير أزمة تلاعب بنتائج الدوري الأوكراني (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أثار هدف متأخر في دوري الدرجة الثانية الأوكراني المزيد من الشكوك بشأن التلاعب في نتائج المباريات، حيث سجل أحد المدافعين هدفًا في فريقه قبل نهاية المباراة بطريقة مثيرة للجدل ليفتح الباب أمام الشكوك.

وقبل نهاية المباراة بـ 3 دقائق فقط، وكانت النتيجة بين فريقي أوبولون بروفار وبوكوفينا تشير إلى التعادل السلبي، وصلت الكرة إلى منطقة جزاء بوكوفينا وقد تصدى الحارس لمحاولة للتسجيل لكن الكرة وصلت إلى إيغور بويشوك مدافع أوبولون بروفار ليضعها في مرماه بغرابة شديدة.

وكانت أمام بويشوك فرصة كبيرة لإبعاد الكرة عن منطقة الخطورة لكنه وضعها في مرماه بغرابة شديدة ليسجل هدفًا أثار الكثير من المخاوف والشكوك بشأن التلاعب في النتائج.

وبات أوبولون بعد هذا الفوز في المركز العاشر بعيدًا عن مراكز الهبوط وضمن مقعده في البطولة، بينما يبتعد بوكوفينا بنقطتين عن مراكز الهبوط قبل 6 مباريات على نهاية المسابقة.