القبض على لاعب برازيلي خلال مباراة (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

ألقت الشرطة القبض على لاعب برازيلي خلال جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة مع فريقه في مدينة ريو غراندي دول سول.

واعتقل مارلون ألكسندر مهاجم سابوكايينز خلال مباراة لفريقه في الدرجة الثانية أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء بتهمة اختطاف أحد الأشخاص في مركز للتسوق وشراء بعض المقتنيات ببطاقة الائتمان الخاصة بالمخطوف.

وكانت المباراة التي شارك فيها مارلون (21 عامًا) في مدينة بورتو آليغري على بُعد حوالى 930 ميلًا إلى الجنوب الغربي من ريو دي جانيرو، حيث دخلت الشرطة للملعب بعد بداية المباراة بربع ساعة للقبض على اللاعب.

وقالت الشرطة عن اللاعب: “إنه رهن التحقيق حاليًا لضلوعه في اختطاف شخص داخل مركز تسوق بالتعاون مع إحدى العصابات وقد استخدموا بطاقة الائتمان الخاصة بالشخص المخطوف”.

وأضاف بيان الشرطة: “الاعتقال تم بهدوء ولا صلة للنادي بالجريمة على الإطلاق وقد تعاون مديرو النادي مع الشرطة في القبض على اللاعب”.

وخلال التحقيقات التي تمت مع اللاعب تبين أنه لديه 3 أوامر اعتقال سابقة أحدها يتعلق بحالة ابتزاز بعد خطف أحد الضحايا واُعتقل أيضًا العام الماضي بتهمة استخدام سيارة مسروقة إلا أنه نفى جميع الاتهامات.