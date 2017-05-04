إهدار 3 ركلات ترجيح بشكل غريب في مباراة بكأس الأرجنتين (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تأهل فريق هوركان إلى دور الـ 16 لكأس الأرجنتين بعد فوزه على ديفينسوريس يونيون 3/1 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

هذه واقعة ومباراة عادية للغاية حتى الآن، لكن عند تنفيذ ركلات الترجيح حدث ما لم يكن متوقعًا.

إذ أهدر 3 من لاعبي يونيون ركلاتهم بنفس الطريقة تقريبا، حيث أطاحوا جميعًا بالكرة أعلى المرمى في الزاوية اليسرى لحارس المرمى

ورغم أن اللاعبين الثلاثة نفذوا الركلة بطرق مختلفة وكذلك منهم من سددها بالقدم اليسرى والآخر باليمنى إلا أن الثلاث ركلات ذهبت في نفس الزاوية وبنفس الطريقة في مشهد غريب للغاية.