أياكس يكتسح ليون ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي

المصدر: امستردام ـ إرم نيوز

سجل برتران تراوري هدفين ليقود أياكس أمستردام لفوز كاسح 4-1 على ضيفه أولمبيك ليون في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم ليضع قدما في أول نهائي مسابقة قارية له منذ 1996.

وافتتح المهاجم القادم من بوركينا فاسو والمعار من تشيلسي التسجيل من ضربة رأس في الدقيقة 25 وأضاف الدانمركي الصاعد كاسبر دولبرغ الهدف الثاني بعد تسع دقائق.

وعزز أمين يونس تقدم أياكس بهدف ثالث في وقت مبكر بالشوط الثاني بينما قلص ماتيو فالبوينا الفارق للزائر الفرنسي لكن تراوري اختتم الرباعية بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 71.

وأتيحت لأياكس المتوج بدوري أبطال أوروبا أربع مرات العديد من الفرص لتوسيع الفارق بينما عجز ليون عن إضافة هدف ثان.

وكان آخر ظهور لأياكس في نهائي بطولة أوروبية عام 1996 في دوري الأبطال عندما خسر من يوفنتوس بركلات الترجيح.

وسيلعب سيلتا فيغو الإسباني على أرضه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي غدا الخميس.