هل يتجه شفاينشتايغر لاحتراف لعبة “البيسبول”؟ (فيديو وصور)

المصدر: شيكاغو - إرم نيوز

ظهر نجم الوسط الألماني المخضرم باستيان شفاينشتايغر، لاعب فريق شيكاغو فاير الأمريكي، في مقطع فيديو طريف وهو يتدرب على لعبة “البيسبول” أو كرة القاعدة التي تعد إحدى الرياضات الشعبية الشهيرة في الولايات المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأمريكي على موقع “تويتر” الفيديو الذي ظهر به شفاينشتايغر مع زميله داكس مكارثي في مقر تدريبات الفريق، وهو يتدرب على تنفيذ رمية، وعلق حساب النادي، قائلا: “مكارثي يدرب شفاينشتايغر على تنفيذ الرمية الأولى”.

وانتقل شفايني، نجم بايرن ميونخ السابق، إلى شيكاغو في مارس الماضي قادما من مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى نهاية العام الحالي، لينهي النجم المخضرم معاناته مع الشياطين الحمر، بعدما قضى فترة عصيبة منذ بداية الموسم بقيام المدرب جوزيه مورينيو باستبعاده من المشاركة والتدريبات لفترة طويلة.

ومنذ انضمام شفاينشتايغر صاحب الـ32 عاما للفريق الأمريكي، شارك في 9 مباريات في مختلف المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.