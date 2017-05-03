نهائي كأس روسيا ينتهي بشجار عنيف بين اللاعبين وتتويج لوكوموتيف (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

توج فريق لوكوموتيف موسكو بلقب بطل كأس روسيا لكرة القدم، على حساب أورال من مدينة يكاتيرينبورغ، بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في لقاء شهد عنفا كبيرا بين اللاعبين وشجارا في نهايته.

وأحرز ثنائية فريق العاصمة موسكو “السكك الحديدية”، كل من، إيغور دينيسوف، أليكسي ميرانتشوك، في الدقيقتين (76 و90)، على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم، على ملعب “فيشت”، في مدينة سوتشي.

نهائي كأس روسيا بين أورال يكاتيرينبورغ ولوكوموتيف موسكو ينتهي في آخر دقيقة بمشاجرة عنيفة وطرد 4 لاعبين من بينهم البيروفي جيفرسون فارفان pic.twitter.com/W9AIRyoSlY — أبو نورة (@fmaa74) May 3, 2017

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع، قام الحكم بطرد أربعة لاعبين من اللقاء، على خلفيه مشاده واشتباكات في الملعب بين لاعبي الفريقين، ليتم طرد كل من أريي وفارفان من صفوف لوكومتيف، وفيدلير ومانشيران من صفوف أورال.

وأحرز لوكوموتيف موسكو لقب بطل كأس روسيا للمرة السابعة، معززا، بذلك، رقمه القياسي.

وسيمثل لوكوموتيف موسكو، في الموسم المقبل (2017-2018)، روسيا في الدوري الأوروبي لكرة القدم.