لاعب فولفسبورغ يفلت من عقوبة مغلظة.. تعرّف على ما فعله (فيديو)

المصدر: برلين - إرم نيوز

أفلت البرازيلي لويز غوستافو، لاعب وسط فولفسبورغ، من عقوبة إيقاف إضافية بسبب رد فعله الغاضب على واقعة طرده خلال المباراة أمام بايرن ميونخ، يوم السبت الماضي، بالدوري الألماني.

وقررت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تغريم غوستافو 15 ألف يورو (16 ألفًا و400 دولار) بسبب السلوك غير الرياضي، لكنها لم تضاعف عقوبة إيقافه، ليغيب بذلك لمباراة واحدة فقط.

Probably Luiz’s final action in a Wolfsburg shirt pic.twitter.com/f9dW46Biv3 — Tom (@Wolfsburg__UK) April 29, 2017

وحال لاعبو فولفسبورغ دون وصول غوستافو إلى الحكم فيليز زفاير بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام بايرن صفر/6.

ويغيب غوستافو عن فولفسبورغ أمام آينتراخت فرانكفورت لكنه سيلحق بالمواجهتين أمام بروسيا مونشنغلادباخ وهامبورغ في ختام الموسم.