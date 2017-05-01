دقيقة ريناتو سانشيز تكلف بايرن ميونخ 5 ملايين يورو

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تُوِّج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة الخامسة على التوالي بعدما سحق فولفسبورغ بـ 6 أهداف دون رد يوم السبت الماضي لكن النادي البافاري سيضطر لدفع 5 ملايين يورو إلى بنفيكا بسبب مشاركات البرتغالي ريناتو سانشيز هذا الموسم.

وتفوق بايرن ميونخ الصيف الماضي على مانشستر يونايتد في التعاقد مع الدولي البرتغالي مقابل 35 مليون يورو قد ترتفع إلى 80 مليون وفقًا لما قالته صحيفة “بيلد” الألمانية في حال تحقيق كافة بنود عقد اللاعب مع بطل البوندسيليغا.

وخاض ساشيز (19 عامًا) 24 مباراة فقط في جميع المسابقات ليصل مجموع الدقائق التي خاضها 813 دقيقة هذا الموسم.

ميونخ سببًا وجيها لعدم الدفع بسانشيز خلال المباريات المتبقية هذا الموسم في الدوري بعد وداع كأس ألمانيا والخروج من دوري الأبطال، حيث أن مشاركة اللاعب في المباراة المقبلة ستجبر النادي على دفع 5 ملايين يورو لبنفيكا لترتفع قيمة الصفقة إلى 40 مليون يورو.

وتتبقى لبايرن ميونخ 3 مباريات في الدوري وفي حال مشاركة الدولي البرتغالي في واحدة فقط منها سيدفع النادي الملايين الخمسة.

وفي هذه الحالة سيصبح اللاعب الشاب أغلى صفقة في تاريخ بايرن ميونخ إلى جانب خافي مارتينيز (الذي انضم من أتليتك بلباو عام 2012).