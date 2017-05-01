نادي استقلال الإيراني يطلب من مشجعيه تبرعات مالية

المصدر: طهران - إرم نيوز

تواجه الأندية الإيرانية لكرة القدم أزمة مالية حادة، ولم تدفع بعض الأندية رواتب لاعبيها منذ 3 أشهر، ما دفع نائب رئيس مجلس إدارة نادي استقلال طهران، إلى مطالبة جمهوره بتقديم تبرعات ومساعدات مالية لأعضاء النادي.

وقال بندار توفيقي، لوكالة أنباء “الرياضة” الإيرانية،: “النادي يواجه أزمة مالية حادة أجبرتنا على عدم دفع رواتب اللاعبين منذ ثلاثة أشهر”، منوهًا أن “استمرار هذه الأزمة وعدم حلها من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإيراني يدفع الكثير من اللاعبين إلى ترك نادي استقلال”.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة نادي استقلال: ” لاعبا الفريق أميد إبراهيمي وكاوه رضائي، تقدما بطلب استقالتهما من النادي”.

وأشار: “دفعنا في الموسم الماضي ما يقارب 6 مليار تومان إيراني (مليون و600 ألف دولار) من الديون الخارجية لبعض اللاعبين الأجانب والضرائب المفروضة علينا”، منوهًا إلى “انخفاض معدل السيولة في السنوات الأخيرة لنادي استقلال”.

ووصف نائب رئيس مجلس إدارة نادي استقلال، أن “النادي يعيش مرحلة حرجة، ما دفعنا إلى مطالبة المشجعين للوقوف مع النادي في أزمته”، مضيفًا أن “محبي النادي يمكنهم دفع تبرعات مالية عبر الرقم التالي #730*”.

ويحتل استقلال طهران ذو الشعبية الواسعة المركز الثاني برصيد 54 نقطة في الدوري الإيراني الممتاز، فيما يتصدر غريمه برسبوليس الدوري برصيد 66 نقطة ويواجه أيضًا أزمة مالية دفعت لاعبيه، الأربعاء الماضي، إلى إضراب عن المشاركة في التدريبات نتيجة لعدم دفع رواتبهم.