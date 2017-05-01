لماذا تسبب مدافع هوفنهايم في صدمة لوالده بهدفه القاتل في أنتيراخت؟

المصدر: برلين - إرم نيوز

تسبب مدافع هوفنهايم الألماني بنيامين هوينه في صدمة كبيرة لوالده برونو هوينه، المدير الرياضي لنادي أنتيراخت فرانكفورت، بعدما سجل هدفًا قاتلاً لفريقه في مباراة الفريقين أمس في الدوري الألماني “بوندسليغا”، ليمنحه الفوز بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ومع حلول الدقيقة 90، من المباراة التي جمعت بين الفريقين في المرحلة الـ 31 من “بوندسليغا”، سجل بنيامين هوينه هدف الفوز لصالح هوفنهايم برأسية، ليذيق أنتيراخت فرانكفورت هزيمة جديدة.

وردًا منه على سؤال عن هدفه الذي سجله في الفريق الذي يعمل فيه والده، قال بنيامين هوينه: “والدي هنأني بالهدف، هو لا يزال والدي، أتمنى ألا يحدث هذا الموقف شقاقًا بيننا”.

“سنطرده من عمله”، كان هذا هو التعليق الساخر الذي قاله فريدي بوبيك، اللاعب الدولي الألماني السابق، والرئيس الحالي لنادي أنتيراخت فرانكفورت، عند حديثه عن هذا الموقف الطريف الذي جمع بين برونو هوينه ونجله بنيامين صاحب الهدف.

وبفضل هذا الهدف الحاسم، تمكن هوفنهايم من تجاوز بروسيا دورتموند، وصعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب “بوندسليغا”، هو المركز الذي يؤهله إلى المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بدءًا من دور المجموعات.