بايرن ميونخ يحتفل بلقبه المفضل رغم نهاية حلم الثلاثية

المصدر: برلين - إرم نيوز

كما كان متوقعًا منذ فترة طويلة، تُوِّج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) للمرة الخامسة على التوالي، مسجلًا رقًما قياسيًا جديدًا.

وقال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، بعد الفوز الكاسح على ملعب فولفسبورغ 6/0 مساء أمس السبت: “لقب بوندسليغا هو اللقب الأكثر عدلًا، لقد قلنا ذلك من قبل، فزنا باللقب للمرة الخامسة على التوالي إنه أمر استثنائي ورائع”.

وأضاف: “أردنا تقديم موسم جيد، وحققنا ذلك هذا العام، أعتقد أننا نستحق تمامًا اللقب”.

وحسم بايرن ميونخ اللقب، للمرة الـ 27 في تاريخه، قبل 3 جولات من نهاية الموسم بعدما وسع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ إلى 10 نقاط.

ويرى بعض الخبراء أن تتويج بايرن ميونخ باللقب بات من الأمور المتوقعة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الموسم الحالي الذي لم يجد فيه الفريق أي صعوبة في الفوز به.

وهتفت جماهير الفريق، أثناء لقائه مع مضيفه فولفسبورغ: “بايرن ميونخ فقط سيكون بطلًا لألمانيا”، وهو ما علقت عليه صحيفة (سودويتشه تسايتونغ) الألمانية قائلة: “لم يكن ذلك بالأمر الصحيح في الماضي كما هو الحال اليوم، إن صراع المنافسة على اللقب هذا الموسم كان ملقى على الأرض”.

من جانبها، أشارت صحيفة (بيلد) الألمانية: “إن الهدف الأكبر لدى (المدرب) كارلو أنشيلوتي وبايرن ميونخ، كان يتمثل في التتويج بالثلاثية (دوري الأبطال والدوري الألماني وكأس ألمانيا)، وهو ما لم يتحقق، ليكتفي بايرن ميونخ بالاحتفال بلقب وحيد”.

تصريحات رومينيغيه، التي أوضح خلالها أن بطولة الدوري بمثابة اللقب الأكثر نزاهة وعدلًا، تبدو صحيحة وغير قابلة للنقاش، حيث يتعين على كل فريق الفريق القتال في 34 مباراة، على عكس بطولة الكأس التي يخوض خلالها لقاء وحيد في كل دور، وكذلك دوري الأبطال الذي تشهد أدواره الإقصائية مباراتي ذهاب وعودة فقط.

وسيكون من عدم الإنصاف اعتبار موسم بايرن ميونخ الحالي غير ناجح، حيث خرج من دوري الأبطال بخسارته أمام ريال مدريد الإسباني في دور الـ 8 خلال الوقت الإضافي، الذي خاضه الفريقان عقب تعادلهما في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، كما تلقي الفريق خسارة غير مستحقة أمام غريمه التقليدي بروسيا دورتموند في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا.

واحتفل فيليب لام، قائد بايرن ميونخ، بلقب الدوري الثامن والأخيرة في مسيرته مع بايرن ميونخ قبل إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

وأكد لام: “ليس من البديهي أن يحسم بايرن ميونخ اللقب قبل نهاية المسابقة بـ 4 أسابيع”، فيما كال أنشيلوتي المديح للاعبيه.

وقال المدرب الإيطالي عقب فوز فريقه باللقب: “مررت بتجربة رائعة مع الفريق ببوندسليغا، وقام اللاعبون بعمل جيد للغاية”.

أضاف أنشيلوتي: “نستحق التتويج بالبطولة، لعبنا كرة قدم اتسمت بالجاذبية. حان الوقت الآن للاحتفال. ثم سنبدأ الاستعداد بعد ذلك للموسم المقبل على أفضل وجه ممكن”.

ورغم الأجواء الاحتفالية، التي سيعيشها بايرن ميونخ خلال الأسابيع المقبلة، فإن الطاقم التدريبي للفريق سيعكف خلال تلك الفترة على دراسة وتحليل أداء اللاعبين لتحسين مستواهم في الموسم القادم.

ومنذ تتويجه بلقب دوري الأبطال عام 2013، عجز بايرن ميونخ عن حصد اللقب القاري خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، بعدما خرج أمام ريال مدريد مرتين، وعلى يد برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين أيضًا مرة واحدة.

وبينما يبدو الصراع على اللقب المحلي محتدمًا بين الأندية الإسبانية، فإن بايرن ميونخ يجد نفسه دون منافس حقيقي في البوندسليغا.

ورغم إنفاق المنافس التقليدي بروسيا دورتموند أكثر من 100 مليون يورو (107 ملايين دولار) على الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه قبع في المركز الثالث بترتيب البطولة بفارق 16 نقطة كاملة خلف بايرن ميونخ.

في المقابل، تكفل فريق لايبزغ، الذي يخوض موسمه الأول في المسابقة، بدور المنافس لبايرن ميونخ هذا الموسم، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني بفارق 10 نقاط خلف الفريق البافاري.