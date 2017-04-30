مارسيليا يحيي آماله الأوروبية بفوز كاسح على كان في الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - إرم نيوز

حافظ أولمبيك مارسيليا على آماله في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، عقب فوزه الكبير 5/1 على مضيفه كان في المرحلة الـ 35 لبطولة الدوري الفرنسي اليوم الأحد.

وارتفع رصيد مارسيليا إلى 55 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد كان عند 33 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) مؤقتًا.

واتسمت بداية المباراة بالإثارة والمتعة والأهداف، حيث تقدم مارسيليا بهدفين مبكرين عن طريق فلوران توفين وماكسيمي لوبيز في الدقيقتين 2 و5، قبل أن يقلص إيفان سانتيني الفارق بتسجيله هدف كان الوحيد في الدقيقة 9.

وعاد لوبيز لهز الشباك مرة أخرى، مسجلًا الهدف الثالث لمارسيليا، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 27، قبل أن يعاود توفين التسجيل مرة أخرى، بإحرازه الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 63 و89، لينصب نفسه بطلًا للمباراة دون منازع، بتسجيله 3 أهداف (هاتريك).