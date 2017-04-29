موناكو يهزم تولوز ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

المصدر: باريس - إرم نيوز

عزز فريق موناكو موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه تولوز 3/ 1 اليوم السبت في المرحلة الـ 35 من المسابقة.

ونجح موناكو في تحويل تأخره بهدف أمام تولوز إلى الفوز بثلاثية ليحصد 3 نقاط غالية.

وتقدم أولًا تويفونين بهدف لتولوز في الدقيقة 46 ثم تعادل كميل جليك لموناكو في الدقيقة 49 وتكفل كليان مباب وثوماس ليمار بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 64 و75.

ورفع موناكو رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط أمام باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني وتجمد رصيد تولوز عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.