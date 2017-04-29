بالوتيلي يسخر من كيم كارداشيان (صورة)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يبدو أن ماريو بالوتيلي، لاعب نيس الفرنسي، لن يتوقف عن إثارة الجدل سواء في الملعب أو خارجه، حيث سخر من الطلة الأخيرة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وانتشرت صور لكارداشيان على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت حول العالم خلال الأسبوع الحالي وهي ترتدي ملابس بحر من قطعتين وظهر جليًا وجود ترهلات في أرجلها ما يتنافى مع كونها أيقونة لجميع نساء العالم.

وسخر بالوتيلي من هيئة كاردشيان التي تكبره بنحو عشرة أعوام، ووصف صورتها الأخيرة بالغريبة والتي تقلل كثيرًا من مكانتها.

وأعاد الدولي الإيطالي السابق التألق لمسيرته بعد انضمامه لنيس الفرنسي، حيث ضمن الفريق المشاركة بدوري أبطال أوروبا باحتلاله المركز الثالث في الدوري خلف باريس سان جيرمان وموناكو.

وسجل الدولي البالغ من العمر 26 عامًا 15 هدفًا في 25 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، لكنه حصل على ثلاث بطاقات حمراء وثماني صفراء.