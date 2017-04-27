باتشوكا المكسيكي أول المتأهلين لكأس العالم للأندية بالإمارات

المصدر: باتشوكا ـ إرم نيوز

توج نادي باتشوكا المكسيكي بلقب بطولة دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “كونكاكاف” للمرة الخامسة في تاريخه، إثر تغلبه أمس الأربعاء (فجر اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش) على ضيفه تيغريز بهدف نظيف سجله اللاعب الأرجنتيني فرانكو خارا.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب تيغريز قد انتهت بالتعادل 1 / 1 بين الفريقين.

وسجل المهاجم الأرجنتيني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 83 بعد أن ارتدت الكرة من يد حارس مرمى تيغريز، ناويل غوزمان، إثر تصويبة صاروخية من اللاعب المكسيكي هيرفينغ لوزانو.

وهكذا أصبح باتشوكا أول الفرق المتأهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في كانون الأول/ديسمبر المقبل في الإمارات العربية المتحدة، ممثلا لـ “كونكاكاف”.

وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات المباراة حتى الدقيقة الـ 78، التي شهدت طرد اللاعب الأرجنتيني حويدو بيزارو، نجم وسط تيجريز.

ورغم ذلك، استمرت الإثارة حتى الثانية الأخيرة من اللقاء عندما سجل الفرنسي اندريه بيير جينياك، نجم هجوم تيغريز، هدفا في الدقيقة الـ 93، إلا إن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسنحت فرصتان لباتشوكا بعد هدف التقدم لحسم المباراة والقضاء على أمال منافسه، ولكنه لم يحسن استغلالهما.

ورغم أن التعادل دون أهداف كان كافيا لكي يتوج بلقب البطولة للمرة الخامسة في تاريخه، دخل باتشوكا، بقيادة المدير الفني الأوروغواياني دييغو ألونسو، إلى المباراة مفعما برغبة كبيرة بالتفوق على منافسه وحسم اللقب بعيدا عن المفاجآت.

وكاد جينياك في الشوط الأول من المباراة أن يضغ فريقه في المقدمة بعدما تهيأت له فرصتان للتسجيل إحداهما تصدى لها حارس باتشوكا الفونسو بلانكو، فيما ارتطمت تصويبة أخرى للنجم الفرنسي بعارضة المرمى.