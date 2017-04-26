باريس سان جيرمان يصعق موناكو بخماسية نظيفة ويتأهل لنهائي كأس فرنسا

المصدر: باريس ـ إرم نيوز

صعق باريس سان جيرمان ضيفه موناكو بهزيمة ثقيلة وأطاح به خارج بطولة كأس فرنسا بالتغلب عليه 5 / صفر اليوم الأربعاء في المربع الذهبي للبطولة.

وقطع سان جيرمان خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه في البطولة بالتأهل إلى المباراة النهائية التي يلتقي فيها فريق آنجيه الذي تغلب على جانجون 2 / صفر مساء أمس الثلاثاء في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

ورغم تألق موناكو وصدارته للدوري الفرنسي هذا الموسم وتأهله للمربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا ، تلقى الفريق درسا قاسيا أمام سان جيرمان في مباراة اليوم وودع البطولة صفر اليدين.

على ملعب “بارك دو برنس” أو “حديقة الأمراء” أنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما جوليان دراكسلر وإدينسون كافاني في الدقيقتين 26 و31 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف الفريق هدفا ثالثا عبر لنيران الصديقة حيث سجله صفوان مباي نجم موناكو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 50 قبل أن يحرز بليس ماتويدي وماركوس كوريا الهدفين الآخرين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 52 و89 .