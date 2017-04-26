بروسيا دورتموند يثأر من بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

المصدر: ميونخ ـ إرم نيوز

قلب بروسيا دورتموند تأخره 1 / 2 في الشوط الأول، إلى فوز ثمين 3 / 2 على مضيفه ومنافسه العنيد بايرن ميونخ، أمس الأربعاء، في المربع الذهبي لبطولة كأس ألمانيا ليوجه دورتموند صفعة جديدة للفريق البافاري في الموسم الحالي.

وودع بايرن البطولة من المربع الذهبي لتكون البطولة الثانية التي يفقد فرصة الفوز بها في غضون أيام قليلة بعدما ودع دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع الماضي بالسقوط أمام ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية للبطولة.

وفي المقابل، استعاد دورتموند اتزانه سريعًا بعد الخروج من دور الثمانية الأوروبي على يد موناكو الأسبوع الماضي، وتأهل لنهائي كأس ألمانيا للموسم الرابع على التوالي علمًا بأنه خسر النهائي في الموسم الماضي أمام بايرن.

وبلغ دورتموند، المباراة النهائية، مع فريق إنتراخت فرانكفورت الذي تأهل للنهائي الثلاثاء الماضي بالفوز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بركلات الترجيح في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة.

وحرم دورتموند منافسه بايرن من استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه للمباراة الخامسة على التوالي بمختلف البطولات حيث خسر أيضًا مبارتيه أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا 1 / 2 ذهابا، و2 / 4 إيابا، وتعادل سلبيا مع باير ليفركوزن و2 / 2 مع ماينز في الدوري الألماني (بوندسليجا) .

وكان آخر فوز حققه بايرن قبل مباراة اليوم عندما سحق دورتموند نفسه 4 / 1 على هذا الملعب “أليانز آرينا” في البوندسليغا، لكن دورتموند ثأر لنفسه اليوم وحرم بايرن من الدفاع عن لقبه في الكأس.

وكان دورتموند هو البادئ بالتسجيل عن طريق ماركو ريوس في الدقيقة 19، لكن بايرن ترجم تفوقه شبه التام على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول إلى هدفين رائعين سجلهما لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز والمدافع ماتس هوملز في الدقيقتين 28 و41.

وفي الشوط الثاني، انتفض دورتموند ولقن مضيفه درسًا قاسيًا حيث انتزع الفوز بفضل هدفين متتاليتين في وسط هذا الشوط سجلهما الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 69 و74.