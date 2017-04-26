قرعة بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.. تعرّف على المجموعات

المصدر: إرم نيوز

سحبت قرعة دور الستة عشر (دور المجموعات) لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مصر، اليوم الأربعاء، وجاءت النتيجة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الفتح الرباطي (المغرب) الأفريقي (تونس) ريفرز يونايتد (نيجيريا) كمبالا سيتي (أوغندا).

المجموعة الثانية: الصفاقسي (تونس) بلاتينم ستارز (جنوب أفريقيا) مولودية الجزائر (الجزائر) مباباني سوالوز (سوازيلاند).

المجموعة الثالثة: زيسكو يونايتد (زامبيا) ريكريتيفو ليبولو (أنغولا) هلال الأبيض (السودان) سموحة (مصر).

المجموعة الرابعة: مازيمبي إنغلبير (الكونغو الديمقراطية) سوبر سبورت يونايتد (جنوب أفريقيا) هورويا (غينيا) مونانا (الغابون).