لاعبو برسبوليس الإيراني يعلنون العصيان.. تعرف على السبب

المصدر: طهران - إرم نيوز

نفذ لاعبو نادي برسبوليس طهران، الذي يحتل المركز الأول في الدوري الإيراني الممتاز، صباح اليوم الأربعاء، عصيانًا داخل ملعبه في غرب طهران، بسبب عدم دفع رواتبهم.

وذكرت وكالة أنباء “الرياضة الإيرانية”، أن “لاعبي نادي برسبوليس كان من المقرر أن يقوم بتدريبات في غرب طهران، لكنهم حضروا إلى الملعب ورفضوا إجراء تلك التدريبات وأعلنوا عصيانًا مدنيًا مطالبين إدارة النادي بالإسراع بحل مشاكلهم ودفع رواتبهم التي مر عليها شهرين”.

ونقلت الوكالة أن “بعض اللاعبين فضل البقاء في غرفة تبديل الملابس الرياضية من دون النزول إلى أرضية ملعب لإقامة التدريبات”، مشيرة إلى أن “مدرب نادي برسبوليس الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش غادر الملعب بعدما رفض لاعبوه الانصياع له”.

ويتصدر برسبوليس الدوري الإيراني برصيد 62 نقطة من 27 مباراة وأمام هذا النادي 3 مباريات متبقية، لكنه اقترب من الفوز بالدوري الإيراني الممتاز، عندما ابتعد عن غريمه نادي استقلال بـ11 نقطة.

وتعاني العديد من الأندية الإيرانية أزمة مالية حادة بسبب اعتقال السلطات رجل الأعمال البارز الملياردير حسين هدايتي، الذي يمول مجموعة من الأندية بينها نادي برسبوليس طهران، في 4 من كانون الثاني/ يناير الماضي، بسبب قضايا فساد مالي كبيرة ظهرت مؤخرًا في وسائل الإعلام.

وأفادت مواقع إخبارية السبت الماضي، أن السلطات أطلقت سراح رجل الأعمال البارز بكفالة مالية، لكنها عادت يوم الاثنين لنفي هذه الأنباء.