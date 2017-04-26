ماذا يفعل ميسي في إيران؟ (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

نشرت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، اليوم الأربعاء، حوارًا مع شاب إيراني يبلغ من العمر 25 عامًا يشبه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب برشلونه الإسباني.

وقال الشاب رضا برستش، في حواره مع الوكالة إنه “الشخص الوحيد الذي يشبه نجم كرة القدم الأسطورة ليونيل ميسي”.

وأضاف: “هذا التشابه حقق له شهرة كبيرة داخل المجتمع الإيراني خصوصًا بين مشجعي كرة القدم”.

وأوضح برستش إنه “يتعرض دائمًا لهذا التعليق باستغراب(كم أنت تشبه ميسي)”، منوهًا أن “عائلته والعديد من أصدقائه ينادوني باسم البرغوث الأرجنتيني”.

وتابع: “لا أقبل أن يطلق عليّ اسم ميسي”، مشيرًا إلى أنه “يحب أن يعيش حياته إلى جانب شبهه لـ “ميسي”، داعيًا إلى إجراء اختبار الحمض النووي بينه وبين ميسي.

وكشف الطالب الجامعي الإيراني إلى أن “موظفي الطائرات المدنية الإيرانية يجلسونه في مقاعد الدرجة الأولى في مقدمة الطائرة لاعتقادهم أنه ليونيل ميسي”.