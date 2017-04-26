حارس مرمى يسجل هدفًا مذهلًا في الدوري البوليفي (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أحرز الحارس الأرجنتيني ماتيا ديتورو هدفا مذهلا في الدقيقة الأخيرة من مباراة فريقه بوليفار أمام منافسه سان خوسيه في الدوري البوليفي.

إذ كان بوليفار متقدما بهدفين مقابل هدف بعد مرور ساعة وضغط سان خوسيه، الذي كان يلعب خارج أرضه من أجل إدراك التعادل وخلال اخر فرصة في المباراة خرج حارسه من مرماه لمساعدة المهاجمين في تسجيل هدف التعادل لكنه لم يتوقع ما حدث.

انتهت الفرصة دون أي خطورة على مرمى ديتورو، البالغ 29 عاما، الذي أمسك بالكرة ووجهها بقدمه مباشرة من داخل منطقة جزائه إلى مرمى المنافس.

وكان مرمى سان خوسيه خاليا من حارسه لتجد الكرة طريقها للمرمى وسط ذهول لاعبي سان خوسيه الذي خسر المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.