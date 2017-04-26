عودة حارس مرمى برازيلي إلى السجن مرة أخرى بعد الإفراج عنه

المصدر: ريو دي جانيرو – إرم نيوز

عاد حارس مرمى برازيلي إلى السجن، أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن كان قد عاد إلى ممارسة كرة القدم عقب إطلاق سراحه للاستئناف في الحكم بإدانته في حادث قتل.

وكان برونو فرنانديز دي سوزا، الذي ينكر قتله لصديقته السابقة، قد أدين في عام 2010، ولكن أطلق سراحه في شباط / فبراير لاستئنافه الحكم.

ولكن المحكمة العليا في البرازيل قررت في تصويت كانت نتيجته 3/1 رفض الاستئناف المقدم منه.

وقد أثارت عودة برونو إلى نادي بوا إسبورت، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، موجة من الغضب واسعة النطاق وكلفت الفريق العديد من الشركات الراعية، حتى مع تأييد آخرون للاعب نادي فلامنغو السابق، البالغ من العمر 32 عامًا.