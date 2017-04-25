نوري شاهين يمدد تعاقده مع بروسيا دورتموند (صور)

المصدر: برلين – إرم نيوز

مدد نوري شاهين لاعب وسط فريق بروسيا دورتموند الألماني ، تعاقده ليبقى مع النادي حتى حزيران/يونيو 2019.

وولد اللاعب التركي الدولي، البالغ 29 عاما، بالقرب من مدينة دورتموند وقضى معظم مسيرته مع النادي الذي انضم إليه كلاعب شاب في 2001.

وقال هانز يواكيم فاتزكه، المدير التنفيذي لنادي دورتموند: “كلنا سعداء لبقاء نوري.. لقد ترعرع في المنطقة، إنه شخص جيد للغاية وبروسيا دورتموند متأصله فيه”.

وبعمر 16 عاما و355 يوما أصبح شاهين أصغر لاعب يخوض مباراة في الدوري الألماني (البوندسليغا)، واختير في موسم 2010 – 2011، الذي توج خلاله دورتموند بلقب الدوري، بلقب أفضل لاعب في الموسم من قبل زملائه.

وكان شاهين قد ترك النادي وانضم لريال مدريد لكن الإصابات طاردته وبعد موسم واحد هناك تمت إعارته لليفربول، ثم عاد ووقع عقدا مع دورتموند في 2014.

وقال مايكل زورك، مدير الكرة: “على الرغم من أن نوري كان لديه سوء حظ مع الإصابات خلال العامين الماضيين، فإنه لا يزال يظهر مرارا أن بإمكانه العودة وأن يؤدي دوراً فعالاً وهاما مع فريقنا الشاب”.

وتراجع شاهين مرة أخرى هذا الموسم بسبب الإصابات ويغيب عن الفريق حاليا بسبب إصابة في الكاحل أصيب بها خلال مباراة فريقه أمام برسيا مونشنغلادباخ، التي أقيمت السبت الماضي، ولكن دورتموند يأمل أن يتمكن اللاعب من العودة للفريق قبل نهاية الموسم.