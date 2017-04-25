شغب وعنصرية مقيتة في قمة أوكرانيا (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

شهدت قمة الكرة الأوكرانية بين دينامو كييف وشاختار دونتسيك أحداثا عنصرية مقيتة، حيث أطلق مشجعو دينامو كيف هتافات عنصرية ضد بعض اللاعبين السود في تشكيلة المنافس، والأكثر من ذلك أنهم أرتدوا أقنعة “كو كلوكس كلان” البيضاء.

وتخص هذه الأقنعة منظمات “كلو كلوكس كلان” المنتشرة حول العالم، والتي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية وتؤمن بتفوق الجنس الأبيض ومعاداة السامية والعنصرية.

وارتدت جماهير كييف هذه الأقنعة ولوحت بالأعلام البيضاء حول الملعب ووجهت هتافات عنصرية بذيئة ضد لاعبي شاختار الذي يضم عددا من اللاعبين من أصحاب البشرة السمراء.

ورفعوا لافتة في المدرجات مكتوبا عليها “100% أبيض”، في إشارة إلى كرههم لكل ما يحمل اللون الأسود بما في ذلك لاعبي شاختار.

ورغم مظاهر العنصرية المقيتة لجماهير كييف على ملعبهم، إلا أن شاختار حسم الفوز بالمباراة بهدف نظيف في الملعب الذي سيشهد نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وهذه ليست المرة الأولى لجماهير دينامو كييف التي تهاجم خلالها لاعبي شاختار، حيث التقطت الجماهير صورة بهذه الملابس إلى جوار حافلة شاختار عام 2013.

وبعد عامين أدينت جماهير دينامو أثناء تصويرهم خلال مهاجمة أربعة من جماهير تشيلسي أصحاب البشرة السمراء في مباراة ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.