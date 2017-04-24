فيليب لام يتطلع لإنجاز تاريخي أمام بروسيا دورتموند

المصدر: برلين - إرم نيوز

أعرب فيليب لام قائد فريق بايرن ميونخ عن أمله في التتويج مع الفريق بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم بالتأهل والفوز في النهائي المقرر بالعاصمة برلين، وذلك في آخر مباراة للاعب الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم.

وقال لام اليوم الإثنين في الوقت الذي يستعد فيه بايرن ميونخ للمواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي بروسيا دورتموند بعد غدٍ الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة الكأس: “نهائي مثل هذا، سيشكل ختامًا رائعًا للغاية لمسيرتي”.

وفي حالة تأهل بايرن ميونخ وفوزه في النهائي المقرر بالاستاد الأولمبي في برلين في 27 مايو المقبل، سيكون اللقب هو السابع لفيليب لام (33 عامًا) في بطولة الكأس، وسيتقاسم بذلك الرقم القياسي لأبرز نجوم البطولة مع باستيان شفاينشتايغر.

ويتطلع بايرن ميونخ للتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا على حساب بروسيا دورتموند في مباراة تقييم أنشيلوتي.

وبات بايرن ميونخ قاب قوسين أو أدنى من اعتلاء منصة التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي، لكن تقييم أداء الإيطالي كارلو أنشيلوتي في أول مواسمه بمنصب المدير الفني للفريق البافاري سيعتمد الآن على مواصلة الفريق مشواره في كأس ألمانيا.

وبعد الخروج من دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا قبل أيام على يد ريال مدريد الإسباني، يتطلع بايرن ميونخ إلى تخفيف أحزان جماهيره واستعادة توازنه بالشكل الأمثل من خلال المباراة المرتقبة أمام غريمه التقليدي بروسيا دورتموند.

وحقق بايرن ميونخ انتصارًا واحدًا خلال آخر 6 مباريات له، وتضاعفت محنته بعد الخروج من دوري الأبطال عندما سقط في فخ تعادل مخيب للآمال على ملعبه أمام ماينز الضعيف 2/2 مساء السبت في الدوري الألماني، وهو ما يضاعف حاجة الفريق البافاري إلى الفوز أمام بروسيا دورتموند للتقدم خطوة جديدة نحو تحقيق ثنائية الدوري والكأس هذا الموسم.

ويحتاج بايرن ميونخ إلى انتصارين خلال مبارياته الأربع المتبقية بالدوري كي يحسم اللقب للمرة الـ 27 في تاريخه، وقد جاء التعادل أمام ماينز ليبرهن على عدم تخلص الفريق من صدمة الخروج من دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

ويتطلع بايرن ميونخ إلى تصحيح المسار أمام بروسيا دورتموند الذي تغلب على بروسيا مونشنغلادباخ 3/2 مساء السبت، وهو يسعى ليكون أول فريق يتأهل لنهائي كأس ألمانيا في 4 مواسم متتالية.

وقال توماس مولر لاعب خط وسط بايرن ميونخ عقب التعادل مع ماينز” “إنه أمر جيد أننا قادرون على التقدم مجددًا.. يجب أن ننظر إلى الأمام، فلدينا مباراة مهمة حقا يوم الأربعاء. فالتأهل للنهائي المقرر في برلين، يعد هدفًا مهماً بالنسبة لنا إلى جانب لقب البوندسليغا”.

وتغلب بايرن ميونخ على بروسيا دورتموند 4/1 في البوندسليغا في الثامن من أبريل الجاري، كما يحظى الفريق البافاري بسجل نتائج جيد أمام بروسيا دورتموند ببطولة الكأس في الأعوام الأخيرة.

فقد التقى بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في بطولة الكأس في كل من المواسم الخمسة الماضية، وحقق بايرن ميونخ الفوز 3 مرات من بينها فوزه في النهائي بضربات الجزاء الترجيحية في نهائي الموسم الماضي.

بينما أطاح بروسيا دورتموند بالفريق البافاري بضربات الجزاء الترجيحية من الدور قبل النهائي لبطولة العام 2015، وتغلب عليه في نهائي بطولة 2012.

وقال ماركو رويس لاعب خط وسط بروسيا دورتموند: “في مباراة البوندسليغا، كان بايرن ميونخ الأفضل بوضوح ولكننا نعرف أن مباريات الكأس لها حساباتها الخاصة، وقد حققنا الفوز على ميونخ من قبل في الدور قبل النهائي.. الفرص متساوية بين الفريقين”.

ويبدو أن مخاوف بايرن ميونخ بشأن الإصابات بدأت تتلاشى حيث يتوقع أن يكون المدافع جيروم بواتينغ وخافي مارتينيز وديفيد ألابا لائقين للمشاركة، بينما يغيب فقط حارس المرمى مانويل نوير الذي انتهى موسمه بسبب إصابته بكسر في القدم.

أمام بروسيا دورتموند، فيفتقد جهود لاعب خط الوسط نوري شاهين المصاب في الكاحل لكنه يأمل التعافي السريع لليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس من إصابته العضلية.

كذلك تشكل بطولة الكاس فرصة جيدة أمام كل من بروسيا مونشنغلادباخ وآينتراخت فرانكفورت لإنقاذ الموسم، حيث يلتقي الفريقان بعضهما البعض غدًا الثلاثاء على ملعب بروسيا مونشنجلادباخ.

ومنذ فوز بروسيا مونشنجلادباخ بلقب الكأس في 1995، وهو أخر لقب كبير للفريق والأخير من 3 ألقاب حققها ببطولة الكأس، خرج بروسيا من الدور قبل النهائي 3 مرات.

ويتطلع بروسيا مونشنجلادباخ إلى الاستفادة من أفضلية خوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، بينما قد يستمد آينتراخت فرانكفورت الثقة من الفوز الذي حققه على أوغسبورغ 33/1 مساء السبت، لينهي سلسلة من 10 مباريات في الدوري لم يحقق خلالها أي انتصار.

وقال لارس ستيندل لاعب خط وسط بروسيا مونشنغلادباخ: “لم يتأهل فريقنا لنهائي الكأس منذ فترة طويلة، وهو ما يجعل الجميع يتطلعون إلى مباراة الغد، بما في ذلك نحن كلاعبين”.

وتُوِّج آينتراخت فرانكفورت بالكأس في أعوام 1974 و1975 و1981 و1988، ووصل إلى النهائي في 2006 لكنه خسر حينذاك أمام بايرن ميونخ 1/0.