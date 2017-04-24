مشهد غير مألوف.. الشغب يسيطر على قمة هولندا (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

لم تهتز جماهير أيندهوفن أمام قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها قوات مكافحة الشغب الهولندية بكثافة خلال قمة الدوري الهولندي أمام آياكس أمستردام، أمس الأحد.

ونقل خمسة مشجعين إلى المستشفى بعد إصابتهم بضيق في التنفس بعد أعمال شغب تسببت في إيقاف المباراة التي فاز أيندهوفن بهدف نظيف.

وتشكلت سحابة سوداء كثيفة في الملعب من جراء قنبلة الغاز ليقرر الحكم بعدها إيقاف المباراة لمدة دقيقة لحين تبدد الدخان الذي غطى أرجاء الملعب.

ووقع اشتباك بين الجماهير خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أيندهوفن، لكن المباراة استؤنفت سريعًا ليسجل يورغن لوكاديا الهدف الأول بعد 25 دقيقة من البداية.

الخسارة وضعت آياكس في المركز الثاني برصيد 75 نقطة متأخرًا بنقطتين عن فينوورد المتصدر لتتراجع فرص آياكس في التتويج بلقبه الأول منذ 2014 مع تبقي جولتين على نهاية المسابقة، بينما يحتل أيندهوفن المركز الثالث برصيد 72 نقطة.