حادثة قتل تزيد أحزان أرتورو فيدال

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يبدو أن هذا الأسبوع هو الأسوأ على الإطلاق للدوري التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، فبعد طرده خلال إياب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا وخسارة فريقه أمام ريال مدريد ووداع البطولة تلقَّى نبأ مقتل صهره يوم الأحد.

وتلقّى لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي السابق نبأ مقتل زوج شقيقته أمبر سكارليت في العاصمة سانتياغو حيث قُتل أغناسيو ادواردو نيرا غويرا رميًا بالرصاص في وضح النهار في العاصمة التشيلية.

وأُطلقت النار على الضحية البالغ من العمر 31 عامًا وهو داخل سيارته طراز (مازدا 3) بـ 6 رصاصات واحدة منها استقرت في رأسه.

ووفقًا لتقارير صحفية محلية فإن طلقات الرصاص انطلقت من سيارة كانت تسير بجانب زوج شقيقة فيدال في أحد شوارع سانتياغو في وضح النهار يوم السبت.

وقد نُقل أغناسيو إدواردو نيرا إويرا إلى المستشفى على الفور بعد إطلاق النار، بيد أن الطاقم الطبي لم يتمكن من مساعدته وتوفي يوم الأحد.

وأضافت التقارير أن أمبر سكارليت شقيقة فيدال ذهبت إلى المستشفى للتعرف على جثة زوجها، إلا أن الدافع وراء الجريمة ما زال غامضًا حتى الآن رغم تردد شائعات بأن الجريمة لها علاقة بالإتجار بالمخدرات، ولم يتم بعد إلقاء القبض على الجاني.