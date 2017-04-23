إيران تطلق سراح أحد أبرز ممولي أندية كرة القدم

المصدر: طهران - إرم نيوز

أطلقت السلطات الإيرانية، أمس السبت، رجل الأعمال البارز الملياردير حسين هدايتي، الذي يمول مجموعة من الأندية الرياضة لكرة القدم، بينها نادي برسبوليس طهران، بكفالة مالية.

وقال داريوش علي خاني، محامي هدايتي لوسائل إعلام رياضية، اليوم الأحد، إن السلطات الأمنية أطلقت سراح رجل الأعمال البارز الملياردير حسين هدايتي، الذي يوصف بأنه “الصراف الآلي للأندية”، مضيفًا أن “ملف الاتهامات ضد هدايتي لا يزال في الشعبة الأول لمحكمة الجرائم”.

واعتقلت إيران في 4 من كانون الثاني/يناير الماضي، هدايتي، بسبب قضايا فساد مالي كبيرة ظهرت مؤخرًا في وسائل الإعلام.

وقال في حينها المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، إن “هدايتي” يقف وراء قضايا فساد مالية كبيرة.

ويعد الملياردير حسين هدايتي، على علاقة وثيقة مع رجل الأعمال بابك زنجاني، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة اختلاس أموال طائلة من مؤسسات حكومية في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.