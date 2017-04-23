بروسيا دورتموند يفتقد جهود نوري شاهين لفترة بسبب الإصابة

المصدر: دوسلدورف - إرم نيوز

كشف توماس توشيل، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني، أنه ربما يفتقد جهود صانع الألعاب نوري شاهين لفترة طويلة أخرى بسبب الإصابة.

وتعرض شاهين، البالغ 28 عاما، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في المباراة التي فاز فيها دورتموند على بروسيا مونشنغلادباخ 3 / 2 مساء السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال توشيل عقب المباراة: “يبدو أنه تعرض لتمزق في الرباط الجانبي للكاحل”.

وعاد التركي نوري شاهين، الذي عانى بشكل كبير من الإصابات خلال الأعوام الأخيرة، إلى الملاعب قبل أسابيع قليلة فقط وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

كذلك يحتمل غياب المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس عن صفوف دورتموند في مباراته أمام بايرن ميونخ بالدور قبل النهائي من كأس ألمانيا، حيث غاب عن مباراة أمس بسبب إصابة عضلية وقال توشيل إنه من الصعب أن يستعيد لياقته قبل مباراة الأربعاء.