وسط أنباء عن انتهاء مسيرته.. هل تخلت صديقة غوتزه عنه في محنته؟

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

يبدو أن الحياة لا تسير على ما يرام بالنسبة لماريو غوتزه لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني الذي يعاني من مشكلة في التمثيل الغذائي بينما صديقته آن كاترين بروميل تشارك في أحد برامج الرقص ولم تعد تظهر معه في الأماكن العامة خاصة وأنه ابتعد كثيرا عن الأضواء.

ويغيب غوتزه عن الملاعب منذ فبراير/شباط الماضي بسبب ما وصفه ناديه بأنه معاناة من “اضطرابات في التمثيل الغذائي”.

وعانى غوتزه الفائز مع ألمانيا بكأس العالم من مشكلات عضلية في الأشهر الأخيرة ما تسبب في فتح تحقيق داخلي لمعرفة الأسباب وراء ذلك وفقا لما أعلنه دورتموند.

وشارك غوتزه (24 عاما) – صاحب هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 بعد وقت إضافي أمام الأرجنتين – في 24 دقيقة فقط بالدوري خلال العام الجاري

وتغيرت آن كاترين البالغ عمرها 27 عاما مع صديقها ولم تعد تظهر معه في الأماكن العامة منذ إصابته وغيابه عن مباريات فريقه رغم أن علاقتهما في2012 بدأت باعتبارها صديقة اللاعب الشهير.

ويبدو أن مسيرة غوتزه في الملاعب أوشكت على الانتهاء في ظل غيابه مباريات فريقه الموسم الحالي وكذلك منتخب ألمانيا ما فتح الطريق لصديقته للابتعاد عنه في ظل ابتعاد الشهرة عنه!.

إذ أن آن كاترين بوميل لم تعد تذكر غوتزه خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي رغم ظهورها المتواصل في وسائل الإعلام من خلال عروض الأزياء وبرامج الرقص التي يغيب عنها الدولي الألماني السابق.