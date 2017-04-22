بايرن ميونخ ينجو من الخسارة أمام ماينز في الدوري الألماني

المصدر: برلين - إرم نيوز

انتزع بايرن ميونخ نقطة ثمينة أمام ضيفه ماينز بعد أن تعادلا 2/2 ،اليوم السبت، في المرحلة الـ 30 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وشهدت أيضًا مباريات هذه الجولة فوز آينتراخت فرانكفورت على أوغسبورغ 3/1 ودارمشتاد على هامبورغ 2/1 وهيرتا برلين على فولفسبورغ 1/0 وفيردر بريمن على إنغولشتاد 4/2.

وكان بايرن ميونخ قاب قوسين أو أدنى من تلقي هزيمته الثانية على التوالي، بعد خسارته أمام ريال مدريد 4/2 في إياب دور الـ 8 ببطولة دوري أبطال أوروبا وخروج من البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6 / 3.

وتقدم ماينز بهدف سجله بويان كركيتش بعد دقائق فقط من بداية اللقاء، لكن آريين روبين سجل هدف التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 16 قبل أن يسجل دانييل بروسينسكي الهدف الثاني لماينز قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاع تياغو ألكانتارا أن يعادل النتيجة لبايرن ميونخ في الدقيقة 73.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، محققًا تعادله السابع في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والخسارة في مباراتين.

كما رفع ماينز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، محققًا تعادله السادس هذا الموسم مقابل الفوز في 9 مباريات والخسارة في 15 مباراة.