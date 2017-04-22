“دقيقة صمت” على لاعب متواجد في الملعب (فيديو)

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أخطأ مذيع ملعب “نيميسو كاماتشو” ببوغوتا الكولمبية خلال لقاء فريقي أنديبندينت سانتا فاي الكولومبي وسانتوس البرازيلي في إطار دوري المجموعات بكأس الليبيرتادوريس في اسم اللاعب، الذي وقف الجميع دقيقة صمت لذكراه.

وكان من المفترض أن يقف الفريقان دقيقة صمت للاعب الراحل أليكسندر دي كارفاليو “كانيكا”، الذي توفي عن عمر 70 عامًا، لكن المذيع في الملعب نطق اسم اللاعب البرازيلي ريكاردو أوليفيرا، مهاجم سانتوس البرازيلي، والذي كان متواجدًا على أرضية الملعب وشارك في اللقاء.

ولم تبدُ على وجه المهاجم السابق للجزيرة والوصل الإماراتيين الدهشة أثناء نطق المذيع لاسمه، وأخبر الصحافيين بعد اللقاء أنه لم يسمع ما قاله المذيع بالضبط، لكنه وقف دقيقة صمت ترحمًا على نفسه.

وكان أوليفيرا خاض مسيرة احترافية كبيرة في الملاعب الأوروبية وكانت أبرز محطاته بقميص فريق ميلان الإيطالي.