صفقة ديمبلي مع بروسيا دورتموند تصل إلى القضاء الفرنسي.. تعرّف على التفاصيل

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

طالب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم القضاء بالتحقيق في قضية انتقال المهاجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي في آيار/مايو 2016 من نادي رين الفرنسي لفريق بروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت 15 مليون يورو، بالإضافة لحوافز بحسب مشاركة اللاعب وأهدافه وألقاب الفريق الألماني ونسبة من إعادة بيعه في المستقبل خلال فترة عقده الممتدة حتى 2021.

وبحسب صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، فإن اللاعب كان مرتبطًا بمارسيال كودجيا، وكيل أعمال معتمد من الاتحاد الفرنسي، لكن موسى سيسيكو هو من أنهى الصفقة بين الفريق الفرنسي والفريق الألماني وحصل على عمولة تبلغ 2.2 مليون يورو ومنحة بلغت 800 ألف يورو كهدية من الفريق الألماني.

وبحسب الاتحاد الفرنسي فموسى سيسوكو لا يحق له إنهاء الصفقة، ووفق اجتماع لوكلاء اللاعبين عقد في أذار/مارس الماضي فالوكيل يملك علاقة مهنية مع فريق رين الفرنسي، وهو ما يعني استغلال النفوذ من أجل الاستفادة من الصفقة.

وقد تؤدي القضية لحبس الوكيل سيسوكو لمدة تصل إلى سنة ومتاعب قضائية لفريق رين واللاعب نفسه.

وكلف الاتحاد الفرنسي لجنته القانونية بالتحقيق لمعرفة المسؤولين من فريق رين عن الصفقة لمعاقبتهم إداريًا ورياضيًا.