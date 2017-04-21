بلاتر يكشف كواليس مقابلة مسؤولين في وزارة العدل الأمريكية

المصدر: زيوريخ - إرم نيوز

قال سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، إنه التقى مع ممثلين لوزارة العدل الأمريكية، لكنه ليس مشتبهًا به في تحقيقات فساد يجرونها.

وقال بلاتر (81 عامًا)، الذي أوقفته لجنة القيم بالفيفا 6 سنوات بسبب فضيحة فساد هزت الاتحاد الدولي، للصحفيين: إنه لم يجر أي اتصالات تذكر مع محاميه في الولايات المتحدة لأنه ليس محل تحقيق ضمن النظام القضائي هناك.

وأدانت السلطات الأمريكية عشرات من مسؤولي كرة القدم السابقين ومن بينهم مسؤولون في الفيفا في 2015 بسبب مخالفات مزعومة في فضيحة الفساد.

ولم يكن بلاتر بينهم، على الرغم من أنه قال بعدها إن المحامي الخاص به نصحه بعدم السفر إلى الخارج.

وقال بلاتر خلال مائدة مستديرة جمعته مع عدد من المراسلين الدوليين اليوم الجمعة: “لم أجري أي اتصالات تذكر مع فريق المحامين الخاص بي في الولايات المتحدة لأني لم أكن ملاحَقًا في أي وقت من وزارة العدل الامريكية”.

“تم التحقيق معي في واقعتين أو 3 .. لكن لم أرتكب أي أخطاء”.

وقال إن الادعاء السويسري لم يتصل به بشأن قضية منفصلة بدأت ضده في سبتمبر 2015 تتعلق باتهامات بسوء الإدارة وسوء التصرف.

وأضاف: “لم أسمع أي شيء. لم يسمع المحامي الخاص بي أي شيء عن ذلك”.

وقال: “استجوبوني وسيتم استجوابي مستقبلًا لكن ليس بسبب وقائع مثل هذه. لقد تم التحقيق معي في وقائع تتعلق بأنشطة الفيفا بصفتي أملك معلومات في هذا الإطار”.

وقال بلاتر إن مواطنيه السويسريين ما زالوا يحبونه.

وأضاف بلاتر الذي نفى كل الاتهامات ضده: “هنا في مدينة زوريخ وسويسرا عامة. الناس تحبني. لا أشعر أني رجل منبوذ. لماذا يبغضني الناس؟ قمت بعمل جيد في الفيفا”.