إيران تحاكم 8 فتيات اعتقلن لحضور مباراة كرة القدم (صور)

المصدر: إرم نيوز

تبدأ السلطات القضائية الإيرانية في طهران، الخميس، محاكمة ثماني فتيات اعتقلن بسبب حضورهن إلى جانب الرجال لمشاهدة مباراة كرة القدم بين نادي برسبوليس طهران وغريمه استقلال في إطار الدوري الممتاز التي أقيمت في فبراير الماضي.

وذكرت وكالة أنباء “الرياضة الإيرانية” أن “محكمة بمدينة كرج غرب العاصمة طهران ستبدأ يوم الخميس بمحاكمة 8 فتيات تم اعتقالهن في فبراير الماضي أثناء دخولهن إلى مدرجات ملعب آزادي وسط العاصمة طهران لمشاهدة مباراة نادي استقلال وبرسبوليس”.

وأوضحت الوكالة أن “الفتيات قمن بقص شعورهن وارتداء ملابس تشبه ملابس الرجال، ما جعلهن يفلتن من قبضة رجال الأمن الذين يقفون أمام بوابات مدخل ملعب آزادي”.

وفي سياق متصل، أكد علي رضا عدلي، مدير الأمن في طهران، أن نساء أخريات تم اعتقالهن في الماضي وهن يرتدين ملابس الرجال من أجل حضور مباريات كرة القدم.

وقال عدلي: “إن الحظر يهدف إلى الحفاظ على شرف النساء، بسبب أجواء الملعب والاضطرابات التي تحصل، فليس هناك مكان للمرأة في مدرجات الملاعب”، مضيفاً “النساء اللواتي يرغبن في مشاهدة المباراة يمكن أن يفعلن ذلك على شاشة التلفزيون التي تبث الألعاب وتعطي الجميع وسيلة لمشاهدتها مباشرة”.

كما ذكر عدلي أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أصدر مؤخرًا فتوى تحظر على النساء ركوب الدراجات في الأماكن العامة، مبرراً ذلك “بأنه يجذب انتباه الذكور، ومن ثم فهو غير مقبول”.

ويُمنع على النساء دخول الملاعب الرياضية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، والدافع الرسمي لذلك هو حمايتهن من السلوكيات المشينة للمشجعين الذكور، وينص القانون على منع حضور المرأة في الملاعب خوفًا من الاختلاط مع الرجال، على حد قول المسؤولين.