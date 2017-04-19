إيقاف ليون وبشكتاش عن المشاركة أوروبيًا لموسم واحد

المصدر: زوريخ ـ إرم نيوز

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ناديي أولمبيك ليون الفرنسي وبشيكتاش التركي لموسم واحد عن المشاركة في البطولات القارية مع تغريمهما 100 ألف يورو (107 آلاف دولار) لكل منهما عقب شغب الجماهير الذي أرجأ انطلاق مواجهتهما في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

وأضاف الاتحاد الأوروبي للعبة في بيان على موقعه على الإنترنت أن العقوبة الموقعة على الفريقين ستكون مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين.

وأخرت المشاهد القبيحة لجانب من الجماهير انطلاق المباراة، التي أقيمت على استاد اولمبيك ليون بارك، لمدة 45 دقيقة عن موعدها.

ووجه الاتحاد لليون تهمة التقصير في التنظيم ومخالفة قواعد السلامة، إذ جلست الجماهير على الدرج لتسد الطريق إضافة لإطلاقها الألعاب النارية قبل أن تغزو أرضية الملعب في النهاية بعدما أكمل هدف ثانٍ عودة صاحب الضيافة في النتيجة 2-1.

واتهم الاتحاد القاري جماهير بشيكطاش بإطلاق ألعاب نارية وإلقاء مقذوفات والقيام بأعمال شغب.

ووقعت اشتباكات بين جمهوريّ الفريقين قبل ساعات من انطلاق المواجهة بعد وصول 15 ألفًا من جماهير بشيكطاش إلى ليون وإشعالهم العشرات من الألعاب النارية خلال مسيرات في وسط المدينة.

وأعلن ليون أن جماهيره احتمت بالملعب بعدما ألقى مشجعون كانوا يجلسون في الجزء العلوي من الاستاد أغراضًا وألعابًا نارية باتجاههم.

وسيشمل الإيقاف البطولة الأوروبية المقبلة للأندية التي سيتأهل لها كل فريق.

وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في تركيا غدًا الخميس.