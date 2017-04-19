انتحار نجم سابق بدوري كرة القدم الأمريكية

المصدر: برلين - إرم نيوز

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن آرون هيرنانديز، النجم السابق بدوري كرة القدم الأمريكية (إن.إف.إل) انتحر في محبسه، حيث كان يخضع لعقوبة السجن المؤبد في قضية قتل.

ونقلت تقارير إخبارية عن بيان مصلحة السجون بولاية ماساتشوستس الأمريكية أن هيرنانديز، البالغ 27 عاما، “شنق نفسه بملاءة السرير التي ربطها بنافذة زنزانته”.

وحصل هيرنانديز، الذي كان لاعبا بين 2010 و2012 لفريق نيو إنغلاند باتريوتس، المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، على البراءة مؤخرا من قتل رجلين في جريمة وقعت العام 2012 لكنه كان لا يزال يخضع للسجن المؤبد، دون إفراج، في قضية قتل أودين لويد، لاعب باتريوتس السابق، في العام 2013.