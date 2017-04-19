نوير يغيب عن بايرن ميونخ لنهاية الموسم.. تعرف على السبب

المصدر: برلين - إرم نيوز

ربما يغيب مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، حتى نهاية الموسم الجاري بعدما تعرض لكسر في قدمه خلال الخسارة 4-2 أمام ريال مدريد في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وأصيب الحارس الألماني البالغ عمره 31 عاما خلال الوقت الإضافي أثناء تحضير الهدف الثالث لكريستيانو رونالدو ليخسر بايرن 6-3 في مجموع المباراتين ويودع المسابقة.

وقال بايرن بموقعه على الإنترنت: “عانى مانويل نوير من كسر في قدمه اليسرى خلال الخسارة 4-2 خارج الأرض أمام ريال مدريد وفقا للتشخيص المبدئي”.

وأضاف: “سيخضع نوير لمزيد من الفحوص عند وصوله إلى ميونيخ قبل اتخاذ قرار بشأن العلاج المناسب”.

وسيخوض بايرن سبع مباريات على الأكثر حتى نهاية الموسم الجاري وذلك إذا تفوق على غريمه بروسيا دورتموند في قبل نهائي كأس ألمانيا.