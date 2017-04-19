الشرطة والمطافئ يتدخلان لإنقاد ديربي بلغراد (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

“مرحبا بكم في ديربي بلغراد”، حيث الأهداف والألعاب النارية والحرائق وقوات مكافحة الشغب التي لها دور دائم في القمة الأكثر سخونة في منافسات كرة القدم في العالم.

ولم تختلف مباراة، أمس الثلاثاء، بين النجم الأحمر وبارتيزان بلغراد في ديربي العاصمة الصربية عن كل مباريات القمة السابقة، إذ تدخل رجال الشرطة والمطافئ لإخماد حريق أشعلته الجماهير في مقاعد ملعب “راغكو ميتيك” الخاص بالنجم الأحمر.

وفاز بارتيزان بلغراد بثلاثة أهداف مقابل هدف على مضيفه ليتساوى الفريقان في صدارة الدوري الممتاز الصربي ولكل منهما 40 نقطة لكن النجم الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.

وأشعل أولتراس بارتيزان “الشماريخ” وألقوا بالألعاب النارية على أرضية الملعب وجزء من المقاعد لتتدخل قوة مكافحة الطوارئ لإخماد الحريق.

وقد اجتاحت سحابة من الدخان أرض الملعب، كما أن بعض الجماهير تسببت في حدوث إضرابات بالعاصمة بعيدا عن الملعب.