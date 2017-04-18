إيسيان قد يُسجن في إندونيسيا.. تعرف على السبب

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يواجه الدولي الغاني السابق مايكل إيسيان، لاعب وسط ريال مدريد وتشيلسي السابق، مع زميله كارلتون كول عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لخرقهما قوانين الهجرة في إندونيسيا، بعد مشاركتهما مع فريق بيرسب باندونغ بشكل غير قانوني.

وانضم إيسيان إلى برسيب باندونغ مع زميله السابق كول الشهر الماضي، لكنهما شاركا مع الفريق بشكل غير قانوني، حيث لم تكن الإجراءات ووثائق مشاركة اللاعبين في الدوري صحيحة.

واعترف النادي أن ضيق الوقت بشأن التعاقد مع اللاعبين السابقين في تشيلسي الإنجليزي لم يسمح له بإنهاء إجراءات ضم اللاعبين بشكل صحيح، لكنه يزعم حصوله على تصريح بمشاركة اللاعبين.

ووجه اتهام إلى إيسيان بالهجرة غير الشرعية للبلاد ما يعرضهما للسجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني.

وقال أوموه مختار، المدير الفني للفريق، إن النادي يتعرض للاضطهاد والظلم، موضحا: “انضمام اللاعبين يرفع اسم إندونيسيا عاليا.. الجميع يعلم أن إيسيان لاعب عالمي وليس مهاجرا غير شرعي”.

ورد المتحدث باسم وزارة الهجرة في البلاد: “اللاعبان يمارسان مهنة كرة القدم ويجب أن يحملا تصاريح لأداء هذا النشاط في إندونيسيا”.

وبعد احتفال ضخم بوصول اللاعبين لم تساعد مشاركتهما أمام أريما فك بالدوري في فوز الفريق بل انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ووافق إيسيان، البالغ من العمر 34 عاما، على عقد انضمامه للفريق الأندونيسي لمدة 12 شهرا مع إمكانية التمديد لموسم آخر وذلك بعد رحيله عن باناثينايكوس اليوناني العام الماضي.