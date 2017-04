باستيا الفرنسي يقاضي جماهيره بعد أحداث مباراة ليون

أعلن نادي باستيا الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أنه رفع دعوى قضائية ضد جماهيره التي اقتحمت أرض الملعب وهاجمت لاعبي أولمبيك ليون خلال مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي مما تسبب في إيقاف المباراة.

وأوضح باستيا أن المشجعين الذين تم التعرف على هويتهم سيتم حظر دخولهم ملعب الفريق لفترة طويلة، وسيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بالاستاد بشكل أكبر.

وأعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أمس الأول الأحد، إلغاء مباراة باستيا وليون في نهاية الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي، بسبب شغب الجماهير.

وكانت مجموعة من مشجعي فريق باستيا قد اعتدت على لاعبي ليون خلال فترة الإحماء قبل المباراة، وهو ما أدى إلى تأخير انطلاقها لما يقرب من ساعة كاملة.

