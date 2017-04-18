حارس مرمى يرتكب خطأ كارثيًا ويهدي منافسه التعادل (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

ارتكب خيل كرامر، حارس مرمى نادي ألمير سيتي، خطأ كوميديا، أثناء مباراة فريقه أمام نادي فالفيك في الدوري الهولندي الدرجة الثانية.

وكان ألمير سيتي متقدماً بهدف نظيف حتى الدقيقة 83، لكن حارس المرمى فاجأ الجميع بخطأ أصاب الجميع بالدهشة والحسرة.

وخرج الحارس من مرماه ليمنع روب فان سونسبيك من تسجيل هدف التعادل، ونجح في ذلك بالفعل، لكنه فعل شيئاً غريباً، حيث ظل ينظر إلى سونسبيك الذي سقط على الأرض، ونسي كرامر أن المباراة لم تنته بعد، فاستغل بيتر لانغيديك، لاعب فالفيك، الفرصة، وخطف الكرة من الحارس ليسجل هدف التعادل، وسط ذهول الجميع.