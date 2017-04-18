حارس مرمى يرتكب خطأ كارثيًا ويهدي منافسه التعادل (فيديو)

ارتكب خيل كرامر، حارس مرمى نادي ألمير سيتي، خطأ كوميديا، أثناء مباراة فريقه أمام نادي فالفيك في الدوري الهولندي الدرجة الثانية.
وكان ألمير سيتي متقدماً بهدف نظيف حتى الدقيقة 83، لكن حارس المرمى فاجأ الجميع بخطأ أصاب الجميع بالدهشة والحسرة.
Je verzint het niet… #rkcalm #JupilerLeague https://t.co/F9cLm8G0Y6 pic.twitter.com/c6cw7uyXvb
— FOX Sports (@FOXSportsnl) April 17, 2017
وخرج الحارس من مرماه ليمنع روب فان سونسبيك من تسجيل هدف التعادل، ونجح في ذلك بالفعل، لكنه فعل شيئاً غريباً، حيث ظل ينظر إلى سونسبيك الذي سقط على الأرض، ونسي كرامر أن المباراة لم تنته بعد، فاستغل بيتر لانغيديك، لاعب فالفيك، الفرصة، وخطف الكرة من الحارس ليسجل هدف التعادل، وسط ذهول الجميع.