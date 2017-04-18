هل يرحل باولينيو عن الدوري الصيني؟

المصدر: بكين ـ إرم نيوز

نفى باولينيو لاعب وسط توتنهام هوتسبير السابق، التكهنات الدائرة حول رحيله عن الدوري الصيني لكرة القدم بعد عروضه المثيرة للإعجاب مؤخرًا مع منتخب البرازيل وناديه قوانغتشو ايفرغراند.

ومدد باولينيو (28 عاما)، الذي انضم لإيفرغراند من توتنهام في يونيو حزيران 2015، عقده في يناير كانون الثاني.

لكن بعد أن سجل ثلاثة أهداف في فوز البرازيل 4-1 على أوروغواي في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي وجد نفسه في دائرة الضوء مجددا.

وأبلغ وسائل إعلام صينية “هذه الشائعات طبيعية في عالم كرة القدم. وكيلي تلقى بالتأكيد استفسارات من بعض الأندية الاوروبية.”

وأضاف “لكني أحب هذا المكان وأمر بوقت جيد مع زملائي ومدربي. أود البقاء هنا من أجل الفوز بمزيد من الألقاب مع ايفرغراند.”

وانضم باولينيو لايفرغراند مقابل 14 مليون يورو (14.9 مليون دولار) بعد فترة مخيبة للآمال في لندن لكنه تألق منذ انتقاله للصين.

وساعد ايفرغراند على الفوز بدوري أبطال آسيا في نهاية موسمه الأول كما أحرز معه لقبين في الدوري الصيني وتحرك ناديه أيضا لإنهاء التكهنات بشأن مستقبله.

وقال ايفرغراند في بيان “نعلن رسميًا أن قوانغتشو ايفرغراند لم يتلق عرضًا من أجل باولينيو.”

وأضاف “مدد باولينيو عقده مع قوانغتشو ايفرجراند في يناير 2017 وهو لاعب مهم في خطط النادي على المدى البعيد.”