تهنئة “عسكرية” أمريكية غير متوقعة لبطل الدوري الإيراني (صورة)

المصدر: طهران - إرم نيوز

تقدمت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية بالتهنئة إلى نادي برسبوليس، ممثل العاصمة طهران لكرة القدم، بمناسبة فوزه بالدوري الإيراني الممتاز.

وذكرت القيادة المركزية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باللغة الفارسية: “نهنئ جماهير نادي برسبوليس فوزه بكأس الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم”.

وشهد العديد من المدن الإيرانية، أمس الأحد، احتفالات بعد أن تمكن نادي برسبوليس من الفوز بلقب الدوري الإيراني، عندما تغلب على ماشين سازي تبريز بهدفين دون رد.

قهرمانی #پرسپولیس در لیگ برتر #ایران را به طرفداران این تیم تبریک می گوییم@kambizhosseini

⚽️ — فرماندهی ارتش آمریکا (@CENTCOMFarsi) April 17, 2017

ويتصدر برسبوليس الدوري الإيراني برصيد 62 نقطة من 27 مباراة وأمام هذا النادي 3 مباريات متبقية، لكنه ظفر بلقب الدوري الإيراني الممتاز عندما ابتعد عن غريمه نادي استقلال بـ 11 نقطة.

من جهة أخرى، أعلنت الدائرة الإعلامية لنادي بیرسبولیس، الإثنين، أنها تلقت رسالة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمنع مترجم النادي أصغر نك سيرت من حضور مباراة برسبوليس مع الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا.

وذكر بيان الدائرة أن الاتحاد الآسيوي أكد أن أصغر نك سيرت مترجم نادي بیرسبولیس تلقى للمرة الثالثة إنذارًا في مباراة مع الريان القطري في 10 أبريل الجاري التي أُقيمت في طهران.

وأشار بيان النادي إلى أن سلوكيات وتصرفات المترجم في المباراة مع الريان غير صحيحة”.

وفي سياق متصل، علق المترجم أصغر نك سيرت على البيان قائلًا: “ليس مهمًا منعي من المشاركة مع نادي بیرسبولیس في مباراة مع الهلال السعودي، الأمر المهم أن نحقق الفوز.

ومن المقرر أن يواجه نادي بیرسبولیس نظيره الهلال السعودي في 24 من أبريل، ضمن الجولة الخامسة في مجمع السلطان قابوس الرياضي في سلطنة عُمان.

ويتصدر نادي الهلال السعودي المجموعة الرابعة بـ 8 نقاط، يليه نادي الريان القطري بـ 7 نقاط في المركز الثاني، وبیرسبولیس الإيراني في المركز الثالث بـ 6 نقاط، في حين يقع نادي الوحدة الإماراتي في المركز الرابع بنقطة واحدة.