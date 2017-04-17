جماهير شنغهاي شينهوا تنقلب على تيفيز (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أثار الدولي الأرجنتيني السابق كارلوس تيفيز غضب جماهير فريقه شنغهاي شينهوا، حيث ذهب إلى “ديزني لاند” خلال مباراة فريقه أمام تشانغتشون ياتاي بالدوري الصيني الممتاز.

وغاب مهاجم يوفنتوس ومانشستر يونايتد وسيتي السابق عن المباراة بداعي الإصابة، لكنه ذهب خلالها مع عائلته في رحلة إلى ديزني لاند الصينية، ما أغضب الجماهير التي شاهدته هناك أثناء مواجهة زملائه لفريق تشانغتشون ياتاي.

وتيفيز، البالغ عمره 33 عاما، أحد أعلى الرياضيين أجرا في العالم، حيث يحصل على 615 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ووقع تيفيز عقدا لعامين في ديسمبر/ كانون الأول مقابل 84 مليون يورو (91.22 مليون دولار)، لكنه سجل هدفا واحدا منذ انضمامه للفريق من بوكا جونيورز في بداية العام الحالي، علما بأن فريقه فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في هذه المباراة رغم غيابه.

وقال غوس بويت، المدير الفني لشنغهاي شينهوا، عقب المباراة: “لا أريد تقييم حالة الملعب، حتى لو شارك تيفيز معنا لشعر بعدم الارتياح، للأسف فزنا بالصدفة”.

واحتل شنغهاي شينهوا المركز الرابع في الدوري الصيني الموسم الماضي، بفارق 16 نقطة خلف قوانغتشو إيفرغراند، البطل.

وبعد الخروج من الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا في فبراير/شباط الماضي شعر النادي بأن عليه الاعتذار لمشجعيه.