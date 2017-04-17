وفاة المشجع الأرجنتيني ضحية السقوط من أعلى المدرجات “إكلينيكيا”

المصدر: قرطبة – إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن الشاب، الذي تم إلقاؤه من أعلى مدرجات ملعب ماريو ألبرتو كيمبس بالأرجنتين، من قبل مجموعة من الجماهير، توفى إكلينيكيا، بعدما أعلن الأطباء عن دخوله في مرحلة موت جذع المخ.

واعتدت مجموعة من مشجعي نادي بيلغرانو بالضرب على المشجع الشاب وقذفوا به من المدرجات خلال مباراة الفريق أمام جاره تايريس، والتي انتهت بالتعادل 1 / 1، مساء أمس الأول السبت، ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني.

وكان والد الشاب أكد أن احتمالات استعادة نجله لوعيه تبلغ واحدًا في المئة، في الوقت الذي أكد فيه الأطباء وفاته إكلينيكيا، حسبما أعلنت مصادر داخل مستشفى الطوارئ بمدينة قرطبة الأرجنتينية.

وكشفت ليليانا سانشيز، وكيلة النائب العام في الأرجنتين، والتي تشرف على التحقيق في القضية، أنه تم القبض على اثنين من الأشخاص الثلاثة الضالعين في الجريمة.

ومن جانبه، أدان نادي بيلغرانو أعمال العنف التي وقعت داخل ملعبه وقال في بيان له: “أكثر من 57 ألف شخص جاءوا إلى كيمبس (الملعب) لحضور مهرجان رياضي في سلام، تم تشويهه بهذه الأفعال المرفوضة”.