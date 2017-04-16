لاعبو ليون يهربون من جماهير باستيا.. تعرف على تفاصيل الهجوم (فيديو)

المصدر: باريس - إرم نيوز

أعلن نادي أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد أن لاعبيه تركوا الملعب خلال فترة الإحماء قبل المباراة بعد التعرض لهجوم من جانب مشجعي باستيا.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية عبر “تويتر” لاعبي ليون وهم يهرعون خارج الملعب ويعودون إلى غرفة الملابس فرارًا من المشجعين.

وتسببت أعمال الشغب في تأخير انطلاق المباراة التي كان من المقرر أن تبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

وهذه المرة الثانية خلال أيام التي يتعرض فيها ليون لأعمال شغب بعدما وقعت أحداث مشابهة قبل مواجهة بشكتاش التركي في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي. ويحقق الاتحاد الأوروبي في الأمر.

فيديو | إعتداء جماهير باستيا على لاعبين ليون .#SCBOL pic.twitter.com/SRDzFnf3Oq — أولمبيك ليون (@Lyon4arb) April 16, 2017

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