مشجعو نادٍ أرجنتيني يعتدون بالضرب على شاب ويقذفونه من المدرجات (فيديو وصور)

المصدر: كوردوبا (الأرجنتين) – إرم نيوز

ذكرت الشرطة الأرجنتينية، اليوم الأحد، أن مجموعة من مشجعي نادي بلغرانو اعتدوا بالضرب على مشجع شاب وقذفوا به من المدرجات، خلال مباراة الفريق أمام جاره تاليريس كوردوبا، والتي انتهت بالتعادل 1 / 1، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني.

ونقل المشجع الشاب إلى المستشفى في حالة سيئة وخطيرة، لتلقي العلاج.

وحدثت الواقعة بين شوطي المباراة بمدينة كوردوبا التي تبعد نحو 800 كيلومتر شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأظهرت مجموعة من الصور نشرت بتسلسل حدوثها، في صحيفة “لا فوز دل إنتريور”، عددا من مشجعي بلغرانو يعتدون بالضرب على المشجع الشاب ثم يقذفونه من المدرجات في استاد “ماريو ألبرتو كيمبس” الذي أقيمت به المباراة.

وسارع رجال الشرطة بنقل المشجع المعتدى عليه إلى أحد مستشفيات المدينة.

Así tiraron a un hincha en el Kempes: https://t.co/I2j7yMlHxG pic.twitter.com/KXffOWnOHT — Mundo D (@MundoDcomar) April 15, 2017

ولم يستطع رجال الشرطة توضيح أسباب الاعتداء رغم أنهم طرحوا في البداية فكرة أن يكون هذا المشجع من أنصار تاليريس، وأنه تواجد بين المشجعين المتعصبين للفريق المنافس بلغرانو.