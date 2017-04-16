مقتل لاعب منتخب بنما رميًا بالرصاص من مجهول

قتل لاعب منتخب بنما لكرة القدم، أميلكار هنريكيز، في مدينة كولون على الساحل الكاريبي، حيث أطلق عليه شخص مجهول النار وتسبب في إصابة شخصين آخرين.

وأفاد تقرير أصدرته الشرطة أن “الحادث وقع، أمس السبت، حيث نزل رجل من سيارة وأطلق عدة رصاصات على هنريكيز، لاعب فريق أرابي أونيدو (العربي المتحد)، في كولون ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد قليل في إحدى العيادات التابعة للشرطة”.

وأكد الاتحاد البنمي لكرة القدم وفاة اللاعب على تويتر، وقال: “نأسف أشد الأسف لوفاة لاعب المنتخب الوطني أميلكار هنريكيز”.

وكان هنريكيز، البالغ 33 عاماً، الذي يلعب في مركز الجناح، قد شارك في آخر أربع جولات بتصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

وعاد هنريكيز، وهو أب لثلاثة أبناء، إلى اللعب في أرابي أونيدو في 2016، بعدما احترف في الدوري الكولومبي ولعب مع عدة فرق مثل أمريكا دي كالي وأتلتيكو هويلا وإندبنديينتي ميديين.